Advertisement

لبنان

"اجابات على اسئلة كثيرة"...خطاب مطوّل لنصرالله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-05-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1203421-638521318509365516.jpg
Doc-P-1203421-638521318509365516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الاكيد ان حادثة سقوط مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي فتحت الباب امام الكثير من الاسئلة التي طرحها الرأي العام بشكل اساسي، اذ لا يبدو ان طهران تريد، او قادرة على تقديم اجابات واضحة في المرحلة الحالية.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن اطلالة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الخامسة من عصر اليوم الجمعة في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية ستتضمن اجوبة على عدة امور وتساؤلات طرحت حول اسباب الحادث ومستقبل ايران وغيرها من القضايا".
وترى المصادر ان نصرالله سيتحدث مطولاً عن الواقع الايراني كما انه سيتناول موضوع الجبهة في لبنان وكيفية تطورها والتصعيد الذي تشهده منذ عدة ايام، خصوصا ان الميدان مشتعل في غزة وفي الجنوب بشكل كبير ولا يمكن اغفاله".
وفي السياق، اكد مصدر في 8 آذار، "أن إيران لن تعدل سياستها تجاه لبنان، بعد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وستظل داعمة لمحور المقاومة أينما وجد، وستستمر بعرض مساعدتها على لبنان، كلما احتاج إليها، وخصوصا على صعيد بناء معامل للكهرباء.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-05-24
03:37 | 2024-05-24
04:00 | 2024-05-24
03:45 | 2024-05-24
03:29 | 2024-05-24
03:20 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24