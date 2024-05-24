"اجابات على اسئلة كثيرة"...خطاب مطوّل لنصرالله

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من الاكيد ان حادثة سقوط مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي فتحت الباب امام الكثير من الاسئلة التي طرحها الرأي العام بشكل اساسي، اذ لا يبدو ان طهران تريد، او قادرة على تقديم اجابات واضحة في المرحلة الحالية.وبحسب مصادر مطلعة فإن اطلالة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الخامسة من عصر اليوم الجمعة في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية ستتضمن اجوبة على عدة امور وتساؤلات طرحت حول اسباب الحادث ومستقبل ايران وغيرها من القضايا".وترى المصادر ان نصرالله سيتحدث مطولاً عن الواقع الايراني كما انه سيتناول موضوع الجبهة في لبنان وكيفية تطورها والتصعيد الذي تشهده منذ عدة ايام، خصوصا ان الميدان مشتعل في غزة وفي الجنوب بشكل كبير ولا يمكن اغفاله".وفي السياق، اكد مصدر في 8 آذار، "أن إيران لن تعدل سياستها تجاه لبنان، بعد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وستظل داعمة لمحور المقاومة أينما وجد، وستستمر بعرض مساعدتها على لبنان، كلما احتاج إليها، وخصوصا على صعيد بناء معامل للكهرباء.