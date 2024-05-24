جنبلاط مصرّ وبقوة

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أشارت المعلومات الى ان النائب السابق وليد جنبلاط عاد الى الامساك بالملف الرئاسي داخل الحزب التقدمي الاشتراكي، بعد ان كانت كل الأمور منوطة برئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، مشددة على ان جنبلاط الأب يرفض اعطاء اي جواب واضح بشأن موقفه من هذا الاستحقاق وحتى للدائرة الضيقة المقربة منه.ولفتت المعلومات الى ان الزيارة الاخيرة لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الى كليمنصو لم تأت بالنتائج الايجابية المرجوة، وكذلك زيارة جنبلاط له مؤخراً له في بنشعي، لأن جنبلاط لا يزال مصراً على موقفه بعدم التصويت لرئيس المردة الا في حال حصول تسوية وطنية ومسيحية شاملة حول اسمه.