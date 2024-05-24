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لبنان
في القبة.. أطلق أعيرة نارية في الهواء ولاذ بالفرار
Lebanon 24
24-05-2024
|
01:35
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أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إطلاق اعيرة نارية في الهواء من مسدس حربي في منطقة القبة - شارع ابن سينا ولاذ بالفرار من دون معرفة اسباب اطلاق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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