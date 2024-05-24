تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 21 ألف ليرة، والمازوت 4 ألاف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.668.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.706.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.441.000 ليرة لبنانيةالغاز: 831.000 ليرة لبنانية