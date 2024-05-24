باسيل: "حزب الله" هو الذي فتحَ النار من دون تَشاور مع اللبنانيين

Advertisement

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية اننا "لسنا في زمن تسويات كبرى بل صراعات كبرى تتبلور اتجاهاتها بعد انتهاء الانتخابات الأميركية".واعتبر أن "ربْطُ الجنوب بغزة خطأ والخطأ الاكبر ربْط الرئاسة بها، أقل الواجب أمام المشهد الكبير في المنطقة أن ينتخب اللبنانيون رئيساً"، ولفت الى "ان لبنان في قلبِ صراعٍ كبير بحجم وجود اسرائيل أو عدمه". ورأى ان "نتنياهو بات يعيش على الحرب والسؤال أين المعركة التالية بعد رفح؟".وشدد على ان " الربطُ مع غزة قائم بقوة الأمر الواقع الذي يَفْرضه حزب الله الذي فَتَحَ المعركة وأنا ضدّ هذا الربط"، وقال:" لو كنا رأينا أن جبهة الجنوب حققت مكاسب للبنان أقول أنا معها وفي اعتقادي حتى اليوم أن العائد سلبي. حزب الله هذه المرة هو الذي فَتَحَ النار من دون تَشاوُر مع اللبنانيين الآخَرين ومن الطبيعي أنني لا أتحمّل مسؤولية هذا الأمر".اضاف:"من الطبيعي أن أكون مع المقاومة في وجه اسرائيل ونحن أقمْنا ورقة تفاهم مع الحزب أساسها الدفاع عن لبنان من خلال استراتيجية دفاعية وهذا لم يتغيّر".وقال:" مازلنا على دعمنا للوزير السابق جهاد أزعور ونرى أنه الأصلح للمرحلة المقبلة .