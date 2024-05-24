رسمياً.. جلسة للحكومة في هذا التاريخ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنّه من المقرر أن تعقد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ10.30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 28/5/2024 في السراي الكبير، لبحث سلسلة من المواضيع.

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