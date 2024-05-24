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لبنان

للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية.. نائبان غادرا إلى الجزائر

Lebanon 24
24-05-2024 | 02:37
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غادر وفد نيابي ضم النائبين قاسم هاشم وميشال موسى والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الى الجزائر، للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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المصدر: الوكالة الوطنبة للاعلام
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اتحاد البرلمانات العربية

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