للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية.. نائبان غادرا إلى الجزائر

غادر وفد نيابي ضم النائبين قاسم هاشم وميشال موسى والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الى الجزائر، للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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