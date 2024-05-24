وزير الزراعة غادر إلى مصر

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غادر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الى مصر يرافقه وفد يضم خبراء من الوزارة في مجال الثروة السمكية وعدد من المستثمرين في مجال الإستزراع السمكي البحري والنهري ضمن جولة للاطلاع والاستفادة من التجربة والخبرات المصرية في مجال تربية الأسماك و تنمية الثروة السمكية الوطنية وذلك في جولة سيقوم بها الوفد لمدينتي بور سعيد والإسكندرية.وخلال الزيارة يعقد الوزير الحاج حسن لقاء مع وزير الزراعة المصري السيد القصير للتباحث في مجمل القضايا التي تهم القطاعين الزراعيين في كلا البلدين بالاضافة الى عملية الاستيراد والتصدير من والى مصر للمنتجات الزراعية من خضار وفواكه.