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لبنان

فنيش: المقاومة لم تطلب يومًا مكسبًا ماديًا أو موقعًا

Lebanon 24
24-05-2024 | 02:43
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أكد الوزير السابق محمد فنيش "أننا ماضون على طريق نصرة المقاومة مهما بلغت التضحيات، لأنه الطريق الوحيد لضمان مستقبلنا ومصيرنا ومقدساتنا وقيمنا، ولأنه الطريق الوحيد لضمان استرداد حقوقنا على مستوى الوطن وحماية ثرواتنا".
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وشدد خلال حفل تأبيني على أن "المقاومة التي تبذل التضحيات، لم تطلب يوماً مكسباً مادياً أو موقعاً أو منصباً، ولم تجعل معادلة قوة المقاومة بإحداث تغيير في المعادلة الداخلية أبداً، وكل هذه الإنجازات والقدرات والعجز الذي يقف فيه العدو الإسرائيلي أمام المقاومة، إلا أنها لم تطلب لنفسها شيئاً". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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