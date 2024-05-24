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لبنان

سرقة محل OMT في صيدا.. هكذا تمت العملية

Lebanon 24
24-05-2024 | 02:42
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قام مجهولون ليلا بسرقة omt جزيني في ارزي قضاء صيدا حيث قاموا بكسر واجهة الزجاج واتمام عملية السرقة ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقدّم أصحاب محل الـ omt بلاغا لدى القوى الأمنية.


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سرقة

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