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لبنان

في ابي سمراء.. رجل يتعرّض لعملية طعن

Lebanon 24
24-05-2024 | 02:51
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تعرض المدعو "ط.ص" لطعنات سكين اثناء تواجده بالقرب من شارع العجزة في منطقة ابي سمراء ـ طرابلس صباح اليوم الجمعة من قبل مجهول فرّ لاحقا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

ونقل المصاب الى مستشفى دار الشفاء للعلاج اثر اصابته بطعنه سكين في يده وأخرى في صدره من دون معرفة الاسباب .
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وقد فتحت القوى الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، وعرف ان الجريح من سكان منطقة ضهر العين – الكورة.

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