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لبنان

بأقل من ساعتين.. قوى الأمن تكشف ملابسات جريمة البياض

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:04
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 17-5-2024 وأمام مسجد بلدة البيّاض في صور، حصل تلاسن بين المواطنين:
- ش. ب. (من مواليد عام 1961)، و - ع. ف. (من مواليد عام 1959)، على خلفية ركن سيّارة الأول أمام المسجد. وتطوّر الأمر إلى إقدام (ش. ب.) على إطلاق النار من بندقية كلاشنكوف باتجاه (ع. ف.)، ما أدّى إلى إصابته، فنقل على أثرها الى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة، متأثّرا بجروحه، وفرّ بعدها مطلق النّار إلى جهةٍ مجهولة. وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة، مما أثار الريبة والقلق لدى المواطنين.
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على الفور، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد القاتل وتوقيفه. 
بالتاريخ ذاته، نفّذت دوريّات شّعبة المعلومات حواجز وكمائن على المسالك المحتمل فراره عبرها، حيث تمكّنت من توقيفه بالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان بالقرب من جسر الأوّلي، أثناء فراره باتجاه مدينة بيروت على متن سيارته، وضبطت بحوزته بندقية الكلاشنكوف المستخدمة في الجريمة.
باستماعه، اعترف بما نُسب اليه.
 أجري المقتضى القانوني بحقّه، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ.
 
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