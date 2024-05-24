البعريني: لا مؤشرات لانتخاب رئيس للجمهورية

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رأى النائب وليد البعريني في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" أن "لا مؤشرات لانتخاب رئيس للجمهورية حتى الساعة رغم زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الأربعاء إلى بيروت"، مشيرا إلى أن" المجتمع الدولي مهتم في لبنان فيما الداخل يجب أن يتحمل مسؤوليته ويقوم بهذا الاستحقاق".وعن لقاء كتلة "الاعتدال الوطني" ولودريان الأربعاء، أعلن أن "كتلة الاعتدال ستضعه في جو النقاط التي بحثتها مع الكتل كافة وأهمها الحوار والدعوة إلى عقد جلسات انتخابية متتالية".وعن احتمال طرح حوار في باريس، أكد أنه سوف يتم الاستيضاح عنه خلال لقاء الأربعاء ولكنه لم يطرح سابقا.