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لبنان

توتر في عكار.. اشكال عائلي يتجدد

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:20
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يسود حال من التوتر بلدة ببنين في عكار، عقب تجدد اشكال عائلي بين افراد من آل "ش" تخلله اطلاق نار متبادل في الهواء بين الطرفين في بلدة ببنين العكارية دون وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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