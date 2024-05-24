وزير الثقافة يعلن طرابلس عاصمة أولى ودائمة للثقافة

أعلنَ وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، اليوم الجمعة، عاصمةً أولى ودائمة للثقافة في وطننا اعتباراً من تاريخه.



وفي كلمة له خلال افتتاح فعاليات إعلان "طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2024"، قال مرتضى إن هذا الحدث بهيّ جداً بالنسبة لطرابلس، ويُزف إليها ولكل لبنان في ظل الظروف القاسية التي نعيشها، وقال: ينبغي لهذه المناسبة أن تكون فرصةً تستعيدُ فيها المدينةُ كاملَ موقعِها على خريطة التنمية المستدامة نظرًا لما تحتويه من مرافق اقتصادية ومقدّرات ثقافية وإمكانياتٍ بشريةٍ". Advertisement عندما أُهملت طرابلس وهُمِّشَتْ وهُشِّمَتْ لم يتضرر أبناؤها وحدهم بل جميعُ اللبنانيين الذين حرموا الاستفادة من مقدّراتها ومن دورها". وفي سياق آخر، تحدث المرتضى عن "العنصرية الإسرائيلية الحاقدة التي تقومُ على رفضِ الآخر حتى قتلِه وإبادتِه وتدمير وجودِه"، وقال: "هذا ما يحدث في جنوب لبنان وغزة وغيرهما من البلاد المقدسة. وإذا كان لجبهات القتال العسكرية مع هذه العنصرية الحاقدة أن تتأيَّدَ بعزائم المقاومين وتضحياتِهم، فإن المقاومةَ الثقافية لا تقلُّ أهميةً عن النزال العسكري، ولهذا وجب علينا كلبنانيين وكعرب، بعد غزةَ ومآسيها، أن نعملَ على إرساءِ استراتيجيةٍ ثقافية تشتركُ فيها جميع عناصرِ القوة التي نمتلك، بما فيها نعمةُ الاختلاف، وهي في عمقها وجوهرِها قيمةٌ إنسانيةٌ مناهضٌة للأحاديةِ العنصرية التي يعيشُ بها ويقتاتُ منها هذا الكيانُ المغتصب". وأضاف: "طرابلس التي احتضنت العروبةَ ولبنان والإنسان علينا اليوم أن نحتضنَها نحن لتعلنَ عن حقيقتِها المضيئة.

واليكم نص الكلمة كاملة:

دولة الرئيس نجيب ميقاتي راعي هذا الاحتفال

معالي الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو

أصحابَ المعالي والسعادة والسماحة والسيادة والفضيلة

الحضور الكرام

أسعد الله صباحكم بكل خير.

وبعد،

الآن... هنا... يخلَعُ التاريخُ عن كتفَيْهِ ألقابَه المزمِنة، ويلبسُ مكانًا واحدًا من ستةِ حروفٍ اسمُه: طرابلس.

الطّاءُ طيبُ فضاءٍ وطيبةُ ناس

والراء روحُ مدينةٍ حدودُها رائحةُ الجنّة

والألف إيمانٌ يجابهُ آلاف التحدّيات

والباءُ بابٌ يُفضي إلى بركات القيم

واللامُ لوحةُ حقٍّ وخير وجمال

والسين سماحةٌ وسلام،

فكيفَ للزمانِ أن يجد مكانًا أرحبَ وأفضلَ وأجمل كي يلبَسَه؟

الآن... هنا... دُرَّةُ المتوسِّطِ وغاليةُ لبنان تبسُطُ أحضانَها الفيحاءَ مضافةً للعروبةِ الآتية إليها، بكامل جلالةِ ثقافتِها، لتتوِّجَ المدينة عاصمةً لها، فتعيدَ إلى ذاكرة ترابِها ما كانتْهُ في أيامِها الأولى، ذاتَ تلاقَتْ عليها المدائنُ واتَّخَذَتْها مساحةَ حوار، وبَنَتْها العصورُ منازلَ على وُسْعِ الحضارات، فإذا كلُّ حجرٍ فيها ناطقٌ بلسان، وإذا بها ناطقةٌ فقط بلسانٍ عربيٍّ مبين، لا يُخطئُ مرةً في قولِ السماحةِ والحق.

طرابلسُ اليوم، هذه المدينةُ التعبى من وَقْرِ الحِدْثان، تَدخلُ بنا إلى فرحِها... تتسيَّدُ مائدةَ العرس... وتقولُ لنا جميعًا: أهلًا وسهلًا، ها أنا شرَّعتُ صفاتي أمامكم فخذوها بأرفقِ ما تستطيعون:

أنا مدينةُ العلم والعلماء

أنا الحاضرةُ المملوكيةُ الثانيةُ في هذا الكون، والوحيدةُ التي لا تزالُ مأهولةً إلى اليوم.

أنا حاضنةُ العروبة وحاميةُ قضاياها

أنا الفيحاءُ حكايةُ الإنسانِ والزمان

أنا التي يقولُني الدَّهرُ قصيدةً... على "منبرٍ من صُنْعِ نَيْسان"

أنا التي تكتبُني السماءُ على الأرض بماءِ الزَّهرِ

أنا طرابلس... وكفى بالاسمِ مقالًا.

أيها الأصدقاء الأحباء

إعلان طرابلس عاصمةً للثقافةِ العربية للعام 2024، حدثٌ في تاريخ المدينة ولا أبهى، يُزَفُّ إليها، وهي ولبنانُ والمنطقةُ في الظروفِ القاسيةِ التي تعلمون. لن أتركَ للشجنِ أن يتسرَّبَ إلى مفاصل يومنا الطرابلسيّ السعيد، لكن لا بدَّ من قولِ يقينٍ لا يتزحزح، بأنه ينبغي لهذه المناسبة أن تكون فرصةً تستعيدُ فيها المدينةُ كاملَ موقعِها على خريطة التنمية المستدامة، نظرًا لما تحتويه من مرافق اقتصادية ومقدّرات ثقافية، ومن إمكانياتٍ بشريةٍ ذاتِ كفاءاتٍ عاليةٍ في جميع الميادين. فطرابلس التي احتضنت العروبةَ ولبنان والإنسان، علينا اليوم أن نحتضنَها نحن، لتعلنَ عن حقيقتِها المضيئة، أنّها منارةٌ على شاطئِ الغدِ، ومختبرٌ لكيمياءِ العيشِ في المعيَّةِ على أُلفةِ الآخَر، زَنْدًا بزَندٍ وقلبًا إلى قلب، في فضاءِ الفكرِ الحرِّ والإيمانِ السّمحِ ولقاءِ الإنسان بالإنسان.

وهذا بالحقيقةِ مغزى الثقافة وغايتُها، كما عاشتها الحضارةُ العربية ووزَّعَتْها على العالم أجمع. إنّها تلك التي تبني الحياةَ بكامل تجلياتِها الماديةِ والمعنوية، وتسعى إلى إرساءِ السلام بين الأنام على مبدأ "لكي تعارَفوا". وهي تشهدُ اليوم صراعًا ملتهِبًا وداميًا بينَها وبين العنصريةِ الصهيونية التي تقومُ على رفضِ الآخر حتى قتلِه وإبادتِه وتدمير وجودِه. وهذا ما يحدثُ في غزةَ والجنوبِ وغيرِهما من بلادِنا المقدَّسة. وإذا كان لجبهات القتال العسكرية مع هذه العنصرية الحاقدة أن تتأيَّدَ بعزائم المقاومين وتضحياتِهم، فإن المقاومةَ الثقافية لا تقلُّ أهميةً عن النزال العسكري، ولهذا وجب علينا كلبنانيين وكعرب، بعد غزةَ ومآسيها، أن نعملَ على إرساءِ استراتيجيةٍ ثقافية تشتركُ فيها جميع عناصرِ القوة التي نمتلك، بما فيها نعمةُ الاختلاف، وهي في عمقها وجوهرِها قيمةٌ إنسانيةٌ مناهضٌة للأحاديةِ العنصرية التي يعيشُ بها ويقتاتُ منها هذا الكيانُ المغتصب.

أعودُ إلى طرابلس لأشهد لها شهادةَ من لمسَ وعاينَ، بأن فيها من الطاقات ما لا يُعَدُّ ولا يُحَدّ. إنها عاصمةٌ بحقٍّ، جديرةٌ بأن تطيل الجلوسَ على عرشِ المدائن، وعلى عرشِ القلوب.

فعندما أُهملت، وهُمِّشَتْ وهُشِّمَتْ لم يتضرر أبناؤها وحدهم بل جميعُ اللبنانيين الذين حرموا الاستفادة من مقدّراتها ومن دورها ودور أهلها الخلاصي على صعيد الوطن كله.

واذا كانت طرابلس، يا صاحب الدولة، لم يتسنَّ لها تكون العاصمة السياسية للجمهورية اللبنانية، -وهي التي كانت وما برحت تستأهلُ ذلك-، فإن وزير الثقافة، بصفته القيّم على الملف الثقافي في لبنان، يعلن من باذنك يا دولة الرئيس، من ههنا، من معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، هذه المدينة الدرّة، عاصمةً اولى ودائمة للثقافة في وطننا، اعتباراً من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من نتائج.

بورك في طرابلس وفي اهلها،

مبارك هو عرسها،

وأهلًا وسهلًا بكم ايها الأشقاء الأحبّة في بهوِ سُلطانِها وبَلاطِ محبَّتِه، والشكر الجزيل لكم على حضوركم ومحبتكم وتجشّمكم عناء القدوم الى لبنان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، لا سيما للأخ العزيز معالي الدكتور ولد أعمر والفرقة التراثية الجزائرية عدلان فرقاني للمالوف التي سنستمع بالاستماع اليها بعد قليل، والشكر والتقدير ايضاً لمن بذل الجهود فيما مضى لتنال طرابلس هذا الشرف عنيت به سعادة المدير العام السابق لوزارة الثقافة الأستاذ فيصل طالب اطال الله بعمره ومدّه بالصحة والعافية والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.



