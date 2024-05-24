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لبنان

المفتي الرفاعي: توسع بنك أهداف العدو لا يزيدنا إلا إصرارا على محاربته

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:29
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أكد مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أن "توسع بنك أهداف الصهاينة في لبنان وتهديدات العدو لا تزيدنا إلا إصراراً على محاربته ومواجهته وإسناد المستضعفين في غزة وفلسطين".

واعتبر أن "الإنجاز الكبير الذي حققته معركة طوفان الأقصى، مَثَّل حالة إلهام غير مسبوقة للأمة العربية والإسلامية بإمكانية هزيمة المشروع الصهيوني وإنهاء الاحتلال، ويجب على كل منا إعداد العدة بما يتناسب مع واقعه وبذل الجهد لضرب الصهاينة بكل وسيلة وإمكانية ومكان".
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ورحب بإعلان كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وقال: "تعتبر هذه الخطوة تاريخية، وهذا نتيجة لجهاد إخواننا وصمودهم، وندعو جميع بلدان العالم للاقتداء بهذه الخطوة، وحتى الآن اعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، منها 11 دولة أوروبية، وهذا تطور نوعي يعكس بُعد غزة العالمي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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