بالصور.. طرابلس تحتفل بفعاليات إعلانها "عاصمة للثقافة العربية 2024"

طرابلس "درة المتوسط" وعروس لبنان، كانت وستبقى عنواناً للثقافة والأمل والحب..



هي مدينة الوطنيين، موئل العروبة ومهد الوطنية.. هي روح لبنان وقلبه النابض، وعنوانُ الكرم والتضحية..

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إعلان طرابلس "عاصمة الثقافة العربية للعام 2024"، هو ليس مناسبة فحسب، بل وسام تقدير لمدينة أعطت الكثير للبنان، فهي ما بخلت ولا تبخلُ على الوطن بعطاءاتها، فكانت الأمل الدائم له، ومدينة تنتفضُ على كل المآسي انتصاراً للحياة.



اليوم، كان إعلان طرابلس عاصمة أولى للثقافة في لبنان، بمثابةِ تتويج لما قدمته طرابلس من عطاءٍ لا ينضبُ أبداً..

حقاً، كانت وستبقى طرابلس مدينة السلام والوئام، مدينةٌ لا تنكسر أمام المصاعب ولا تنهزم أمام الشدائد والأزمات.. دائماً، كانت وستبقى طرابلس مهدَ الوطنية، وعريناً للعروبة ومدينة تنتصرُ للقضايا العربية.



وفي ما يلي مجموعة صورٍ من فعاليات إعلان طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2022:



