Advertisement

لبنان

بالصور.. طرابلس تحتفل بفعاليات إعلانها "عاصمة للثقافة العربية 2024"

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1203545-638521481372920181.jpeg
Doc-P-1203545-638521481372920181.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرابلس "درة المتوسط" وعروس لبنان، كانت وستبقى عنواناً للثقافة والأمل والحب.. 

هي مدينة الوطنيين، موئل العروبة ومهد الوطنية.. هي روح لبنان وقلبه النابض، وعنوانُ الكرم والتضحية..
Advertisement

إعلان طرابلس "عاصمة الثقافة العربية للعام 2024"، هو ليس مناسبة فحسب، بل وسام تقدير لمدينة أعطت الكثير للبنان، فهي ما بخلت ولا تبخلُ على الوطن بعطاءاتها، فكانت الأمل الدائم له، ومدينة تنتفضُ على كل المآسي انتصاراً للحياة.

اليوم، كان إعلان طرابلس عاصمة أولى للثقافة في لبنان، بمثابةِ تتويج لما قدمته طرابلس من عطاءٍ لا ينضبُ أبداً.. 
 
حقاً، كانت وستبقى طرابلس مدينة السلام والوئام، مدينةٌ لا تنكسر أمام المصاعب ولا تنهزم أمام الشدائد والأزمات.. دائماً، كانت وستبقى طرابلس مهدَ الوطنية، وعريناً للعروبة ومدينة تنتصرُ للقضايا العربية.

وفي ما يلي مجموعة صورٍ من فعاليات إعلان طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام 2022:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-05-24
03:37 | 2024-05-24
04:30 | 2024-05-24
06:53 | 2024-05-24
06:51 | 2024-05-24
06:47 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24