Advertisement

لبنان

مولوي ونصار في فلورانس للمشاركة في تدشين كنيسة مار شربل

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1203546-638521481875864936.jpg
Doc-P-1203546-638521481875864936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزيرا الداخلية والبلديات والسياحة بسام مولوي ووليد نصار، ومديرة الادارة والاحوال الشخصية في وزارة الداخلية بالتكليف نجوى سويدان فرح، والقاضية ميراي ملاك، وقائد سرية وزارة الداخلية والبلديات الرائد نادر قصب  الى مدينة فلورانس للمشاركة في احتفال تدشين كنيسة مار شربل التي رممها على نفقته الخاصة قنصل لبنان الفخري في فلورانس شربل الشبير ، وذلك خلال القداس الذي سيترأسه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء الاحد المقبل .
Advertisement

وكان في استقبال مولوي ونصار والوفد المرافق في مطار MALPENZI قنصل لبنان في ميلانو خليل محمد والقنصل الشبير. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2024-05-24
04:00 | 2024-05-24
03:37 | 2024-05-24
04:30 | 2024-05-24
06:53 | 2024-05-24
06:51 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24