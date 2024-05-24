مولوي ونصار في فلورانس للمشاركة في تدشين كنيسة مار شربل

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وصل وزيرا الداخلية والبلديات والسياحة بسام مولوي ووليد نصار، ومديرة الادارة والاحوال الشخصية في وزارة الداخلية بالتكليف نجوى سويدان فرح، والقاضية ميراي ملاك، وقائد سرية وزارة الداخلية والبلديات الرائد نادر قصب الى مدينة فلورانس للمشاركة في احتفال تدشين كنيسة مار شربل التي رممها على نفقته الخاصة قنصل لبنان الفخري في فلورانس شربل الشبير ، وذلك خلال القداس الذي سيترأسه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء الاحد المقبل .وكان في استقبال مولوي ونصار والوفد المرافق في مطار MALPENZI قنصل لبنان في ميلانو خليل محمد والقنصل الشبير. (الوكالة الوطنية للإعلام)