إقفال مسلخ للدواجن في البداوي.. إليكم السبب

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قامت دورية من مكتب المنية الضنية في امن الدولة معززة بدورية من مكتب طرابلس والتابعين لمديرية الشمال الاقليمية في امن الدولة وبتوجيهات من المدير الاقليمي وبمؤازرة شرطة بلدية البداوي، باقفال مسلخ للدواجن في منطقة البداوي - الطريق البحرية يديره احد الاشخاص من التابعية السورية ويدعى "ا.ع" حيث تم اقفاله بالشمع الاحمر لعدم حيازته على الرخص القانونية اللازمة وعدم استيفائه شروط الصحة والسلامة العامة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد اتخذت الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق المخالفين.