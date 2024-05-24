بسبب كلاب شاردة.. وفاة طفلة في قب الياس

توفيت الطفلة إيمان حسين العقلة التي تبلغ 10 سنوات، بعدما هاجمتها كلاب شاردة في أحد البساتين، قرب منزل أهلها في منطقة قب الياس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





وفي هذا السياق، ناشد رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم جمعيات الرفق بالحيوان والمنظمات الدولية للمساعدة في حلّ مشكلة الكلاب الشاردة، التي تفاقمت مع الأزمة الاقتصادية، بعدما تخلّت عائلات كثيرة عن الحيوانات الأليفة".

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