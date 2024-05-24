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لبنان

بسبب كلب شارد.. وفاة طفلة في قب الياس

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:53
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توفيت طفلة ليل أمس تبلغ من العمر 10 سنوات بعدما هاجمها كلب شارد في منطقة قب الياس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم نقل الطفلة الى احد مستشفيات المنطقة.

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كلب

وفاة

طفلة

قب الياس

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