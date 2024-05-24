بسبب كلب شارد.. وفاة طفلة في قب الياس

توفيت طفلة ليل أمس تبلغ من العمر 10 سنوات بعدما هاجمها كلب شارد في منطقة قب الياس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتم نقل الطفلة الى احد مستشفيات المنطقة.





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