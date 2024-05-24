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لبنان

المجلس الوطني الأرثوذكسي: أعيدوا جميع النازحين الى ديارهم وأنقذوا لبنان

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:54
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سلم "المجلس الوطني الأرثوذكسي" السفيرة القبرصية Maria Hadjithedosiou رسالة اعتراضية "رفضًا لما تقوم به المفوضية لناحية أن تكون الدولة القبرصية طرفًا في هذه السمسرات المالية الملغومة وعلى حساب الشعب اللبناني اي توطين للنازحين السوريين".
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وقال المجلس في رسالته:" يؤكد المجلس رفضه القاطع لما تقوم به المنظمة والمفوضية الأوروبية تجاه شعبنا، وكيفية تعاملهم مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، رافضين توطينهم في لبنان".
 
اضافت الرسالة :" إذا كنتم تريدون مساعدتنا حقاً، فأعيدوا جميع النازحين واللاجئين الى ديارهم وأنقذوا لبنان واللبنانيين من كارثة يسعى إليها العدو الصهيوني والاتحاد الأوروبي ومن وراءهم . لا نريد اي دعم مالي للبنان فسوف تصل إلى الطبقة السياسية الفاسدة".
وختم المجلس:" هدفنا الوحيد نحن اللبنانيين إعادة الدولة إلى نظامها الداخلي مع إقامة دولة مدنية موحدة خارج القيد الطائفي بعيداً من أي تدخلات خارجية واقليمية".
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