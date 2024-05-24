المجلس الوطني الأرثوذكسي: أعيدوا جميع النازحين الى ديارهم وأنقذوا لبنان

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سلم "المجلس الوطني الأرثوذكسي" السفيرة القبرصية Maria Hadjithedosiou رسالة اعتراضية "رفضًا لما تقوم به المفوضية لناحية أن تكون الدولة القبرصية طرفًا في هذه السمسرات المالية الملغومة وعلى حساب الشعب اللبناني اي توطين للنازحين السوريين".وقال المجلس في رسالته:" يؤكد المجلس رفضه القاطع لما تقوم به المنظمة والمفوضية الأوروبية تجاه شعبنا، وكيفية تعاملهم مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، رافضين توطينهم في لبنان".اضافت الرسالة :" إذا كنتم تريدون مساعدتنا حقاً، فأعيدوا جميع النازحين واللاجئين الى ديارهم وأنقذوا لبنان واللبنانيين من كارثة يسعى إليها العدو الصهيوني والاتحاد الأوروبي ومن وراءهم . لا نريد اي دعم مالي للبنان فسوف تصل إلى الطبقة السياسية الفاسدة".