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لبنان

جنبلاط: لا يمكن أن يبقى لبنان بدون رئيس جمهورية

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:49
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أبدى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قلقه من "انعكاسات تطورات المنطقة على لبنان" مناديا "بالتوافق والحوار بين اللبنانيين للخروج من أزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية".
 
وقال في حديث لجريدة "الشرق" القطرية إن "التسوية الداخلية هي الأساس بين الأطراف اللبنانية"، محذرا من "بقاء لبنان بدون رئيس جمهورية".

وتابع: "الدوحة جامعة للبنانيين والتاريخ اثبت ذلك، ففي العام 2008 وبعد توتر شديد سياسي وعسكري نجحت الدوحة بجمع اللبنانيين بمؤتمر حوار وطني أثمر اتفاقا واستقرارا لعدة سنوات".
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وأضاف:" لا يمكن أن يبقى لبنان في هذه الحالة التي أصبحت فيها كل المناصب الأساسية بالوكالة، لا يمكن أن يبقى لبنان بدون رئيس جمهورية".
 
وعن الجبهة الجنوبية قال:" حزب الله موجود في لبنان وهو جزء من منظومة إقليمية ترعاها الجمهورية الإسلامية وهو يعتبر نفسه عن حق او غير حق جبهة الممانعة. هناك في لبنان من يرفض تسمية جبهة الممانعة ويقول لا نريد ان ندخل في هذه الحرب وانا أقول حزب الله موجود ويدافع عن لبنان حتى لو كان البعض يرفض هذه التسمية لكنه يدافع عنا".
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