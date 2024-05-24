سليمان: بعد "ديموقراطية" القوة والسلاح دخلت آفة الشغور على حياتنا السياسية

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قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح اليوم: "تميّز لبنان، بعد الاستقلال، عن معظم دول الجوار بوجود رئيس جمهورية سابق فيه ورئيس جمهورية أسبق أو أكثر، أحياء يعيشون داخل البلاد، أطال الله باعمارهم. لكن ما بعد "ديموقراطية" القوة والسلاح دخلت آفة الشغور على حياتنا السياسية، خلافاً لدول الجوار، وهي عدم و تعذّر وجود رئيس جمهورية يحكم البلاد، وقد تكرّرت هذه الحالة مرارًا!".