Advertisement

لبنان

بيان من محمد حمدون وجورج زرد أبو جوده: سنلاحق كل من يسعى لتلطيخ سمعتنا

Lebanon 24
24-05-2024 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1203557-638521503017078566.jpg
Doc-P-1203557-638521503017078566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن السيدين محمد حمدون وجورج زرد أبو جوده البيان الآتي:

"دأب مؤخراً أحد المواقع الالكترونية على إطلاق حملة ممنهجة ضد محمد حمدون وجورج زرد أبو جوده للنيل من سمعتهما والضغط عليهما بغية ابتزازهما نتيجة تحريض من بعض المصطادين بالماء العكر.
Advertisement

نود التأكيد أن هؤلاء ليس هم إلا عصابة محترفة باللصوصية المالية والاعلانية على حد سواء، وقد اساءت ولا تزال الى سمعتنا المهنية والاجتماعية ومسار عملنا الذي لا شبهة عليه ويتمتع بصفحة بيضاء. 

يهمنا أن نضع الرأي العام أمام هذه الحرب الممنهجة الذي تخوضها جهة تتمرس خلف موقع يدعي الصحافة وهو في الواقع ليس إلا صفحة سوداء على الانترنت، ولا تنشر فيه الا أخبار زائفة من نسج الخيال ولا تمت الى الحقيقة بصلة بهدف الابتزاز المالي.  

إننا ننفي هذه الأكاذيب والافتراءات المضللة نفياً قاطعاً، ونؤكد بأننا لن نسكت عن حملة التشهير وقد عملنا على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وما زلنا لملاحقة الرذيلة المالية والعمل المشين على تلطيخ سمعتنا وكل من نشر ويعيد  نشر هذه الاكاذيب وكل من حرض وشارك وتدخل وساعد في نشرها".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2024-05-24
04:00 | 2024-05-24
03:37 | 2024-05-24
04:30 | 2024-05-24
06:53 | 2024-05-24
06:51 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24