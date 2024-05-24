بيان من محمد حمدون وجورج زرد أبو جوده: سنلاحق كل من يسعى لتلطيخ سمعتنا

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"دأب مؤخراً أحد المواقع الالكترونية على إطلاق حملة ممنهجة ضد محمد حمدون وجورج زرد أبو جوده للنيل من سمعتهما والضغط عليهما بغية ابتزازهما نتيجة تحريض من بعض المصطادين بالماء العكر.نود التأكيد أن هؤلاء ليس هم إلا عصابة محترفة باللصوصية المالية والاعلانية على حد سواء، وقد اساءت ولا تزال الى سمعتنا المهنية والاجتماعية ومسار عملنا الذي لا شبهة عليه ويتمتع بصفحة بيضاء.يهمنا أن نضع الرأي العام أمام هذه الحرب الممنهجة الذي تخوضها جهة تتمرس خلف موقع يدعي الصحافة وهو في الواقع ليس إلا صفحة سوداء على الانترنت، ولا تنشر فيه الا أخبار زائفة من نسج الخيال ولا تمت الى الحقيقة بصلة بهدف الابتزاز المالي.إننا ننفي هذه الأكاذيب والافتراءات المضللة نفياً قاطعاً، ونؤكد بأننا لن نسكت عن حملة التشهير وقد عملنا على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وما زلنا لملاحقة الرذيلة المالية والعمل المشين على تلطيخ سمعتنا وكل من نشر ويعيد نشر هذه الاكاذيب وكل من حرض وشارك وتدخل وساعد في نشرها".