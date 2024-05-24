يوم الأحد المقبل.. الطرقات التالية ستشهد تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:برعاية الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية، سيقيم "نادي الشبيبة الرياضي – سلعاتا" سباق الدرّاجات الهوائيّة اعتبارًا من الساعة 8،00 من تاريخ 26-05-2024، انطلاقًا من بلدة سلعاتا – جانب كنيسة السيدة باتجاه جسر جبيل- طرابلس، ثم جسر البحصاص، فجسر شكّا نزولًا إلى الطريق البحريّة، مرورًا ببلدة الهري، ثم العودة إلى خطّ النهاية في سلعاتا.يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.