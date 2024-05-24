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لبنان

يوم الأحد المقبل.. الطرقات التالية ستشهد تدابير سير

Lebanon 24
24-05-2024 | 05:21
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

برعاية الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية، سيقيم "نادي الشبيبة الرياضي – سلعاتا" سباق الدرّاجات الهوائيّة اعتبارًا من الساعة 8،00 من تاريخ 26-05-2024، انطلاقًا من بلدة سلعاتا – جانب كنيسة السيدة باتجاه جسر جبيل- طرابلس، ثم جسر البحصاص، فجسر شكّا نزولًا إلى الطريق البحريّة، مرورًا ببلدة الهري، ثم العودة إلى خطّ النهاية في سلعاتا.
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يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.
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