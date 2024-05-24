ياسين: نستنكر صمت بعض الدول على مجازر الاحتلال

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي خلال خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في صور" أن معركة طوفان الأقصى انعكست طوفانا في مشاعر الشعوب العالمية تجاه الجرائم الصهيو اميركية بحق الشعب الفلسطيني واللبناني منذ 1948 وحتى اليوم وما نراه من وتحركات شعبية تعكس هذه الصحوة لدى الاحرار في كل العالم".

اضاف:" " أننا نستنكر صمت بعض الدول ( وهي قليلة) على مجازر الاحتلال بخاصة الغرب الذي يدعي الانسانية والديموقراطية".

تابع: "إن 25 ايار 2000 ليس عيدا للمقاومة والتحرير في لبنان فقط بل هو عيد لكل الاحرار في العالم، مؤكدا أن "الانتصار كان لبنانيا صافيا مدعوما من الاصدقاء وعلى رأسهم ايران وسوريا اللتان لم تبخلا وتحملتا نتيجة دعمهما الحصار الصهيو اميركي ومخططاته التكفيرية".

اضاف: "ان مدعي السيادة يساوون بين الاحتلال الاسرائيلي للبنان والدعم السوري له رغم أن الدخول السوري إلى لبنان كان بطلب منهم أيام الحرب الإهلية البغيضة وهذا يدل على تبعيتهم للخارج المتأصلة فيهم".

واكد" أن الحضور العربي ولا سيما العراقي والفلسطيني واليمني خلال تشييع اية الله السيد رئيسي ورفاقه يظهر فشل المشروع الصهيوامريكي في ايقاع الفتن القومية والدينية والمذهبية وهذا يعود لحكمة قادة محور المقاومة الذين يواجهون المشروع الصهيواميركي في كل الميادين ويحققون عليه الانتصارات ليس فقط العسكرية بل الاجتماعية والفكرية".

وختم "موجها التحية للمقاومة الفلسطينية واستمرارها في مواجهة العدو كما المقاومة في لبنان الآن التي تعتبر شريكة في مساندة فلسطين في العدوان الصهيوني".