بالصور... العدوّ الإسرائيليّ استهدف "بلاطة" في بلدة حناويه

افادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف "بلاطة" لنقل السيارات في بلدة حناويه في جنوب لبنان.





وأوضحت أنّه لم يتمّ تسجيل إصابات جراء الغارة.

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