25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور... العدوّ الإسرائيليّ استهدف "بلاطة" في بلدة حناويه
Lebanon 24
24-05-2024
|
05:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
افادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف "بلاطة" لنقل السيارات في بلدة حناويه في جنوب لبنان.
وأوضحت أنّه لم يتمّ تسجيل إصابات جراء الغارة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة مارون الراس
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة مارون الراس
24/05/2024 14:05:45
24/05/2024 14:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على "بلاطة" لنقل السيارات في بلدة حناويه من دون وقوع اصابات
Lebanon 24
الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على "بلاطة" لنقل السيارات في بلدة حناويه من دون وقوع اصابات
24/05/2024 14:05:45
24/05/2024 14:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة جديدة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة جديدة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة
24/05/2024 14:05:45
24/05/2024 14:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات اميركية بريطانية تستهدف بغارتين مطار الحديدة الدولي (الميادين)
Lebanon 24
طائرات اميركية بريطانية تستهدف بغارتين مطار الحديدة الدولي (الميادين)
24/05/2024 14:05:45
24/05/2024 14:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حناويه
غارة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... "زوجة عمار شلق الثالثة" تستمتع بالطقس الحار من على الشاطىء في دبي
Lebanon 24
بالصور... "زوجة عمار شلق الثالثة" تستمتع بالطقس الحار من على الشاطىء في دبي
09:42 | 2024-05-23
23/05/2024 09:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تنهار من البكاء في عزاء طوني صوايا (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تنهار من البكاء في عزاء طوني صوايا (فيديو)
11:30 | 2024-05-23
23/05/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
09:15 | 2024-05-23
23/05/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت إمرأة... إليكم بالصورة ما كانت تفعله داخل منزلها في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت إمرأة... إليكم بالصورة ما كانت تفعله داخل منزلها في الضاحية الجنوبية
07:50 | 2024-05-23
23/05/2024 07:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفها في المطار وضبط مخدرات بحوزتها.. القرار صدر بسجن إحدى الفنانات
Lebanon 24
بعد توقيفها في المطار وضبط مخدرات بحوزتها.. القرار صدر بسجن إحدى الفنانات
07:46 | 2024-05-23
23/05/2024 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:34 | 2024-05-24
بالصور.. طرابلس تحتفل بفعاليات إعلانها "عاصمة للثقافة العربية 2024"
04:00 | 2024-05-24
ميقاتي من طرابلس: ماضون بالعمل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان
03:37 | 2024-05-24
وزير الثقافة يعلن طرابلس عاصمة أولى ودائمة للثقافة
04:30 | 2024-05-24
صيد أسماك من القرعون.. برسم المعنيين!
06:53 | 2024-05-24
فتيات يقفن على جانبي الأوتوستراد من البترون لغاية شكا.. هذا ما طلبه نهرا
06:51 | 2024-05-24
فياض زار قاعدة القوات البحرية وتفقد دورات معالجة التسربات النفطية
فيديو
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
24/05/2024 14:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
24/05/2024 14:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
24/05/2024 14:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24