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لبنان

بالصور... العدوّ الإسرائيليّ استهدف "بلاطة" في بلدة حناويه

Lebanon 24
24-05-2024 | 05:39
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افادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف "بلاطة" لنقل السيارات في بلدة حناويه في جنوب لبنان.
 
 
وأوضحت أنّه لم يتمّ تسجيل إصابات جراء الغارة.
 
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حناويه

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