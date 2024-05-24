سيارة صدمتهم... حادث سير مروّع يُوقع 4 جرحى من عائلة واحدة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة مجهولة المواصفات صدمت سائق دراجة نارية من الجنسيّة السوريّة، كان برفقة أطفاله الثلاثة، على طريق كفردان - حدث بعلبك.

وقد أُصيب الوالد وأولاده، وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.