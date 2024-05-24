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لبنان

سيارة صدمتهم... حادث سير مروّع يُوقع 4 جرحى من عائلة واحدة

Lebanon 24
24-05-2024 | 05:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة مجهولة المواصفات صدمت سائق دراجة نارية من الجنسيّة السوريّة، كان برفقة أطفاله الثلاثة، على طريق كفردان - حدث بعلبك.
 
 
وقد أُصيب الوالد وأولاده، وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.
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حادث سير

كفردان

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