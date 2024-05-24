فرونتسكا زارت المطران عوده مودعة

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا التي جاءت مودّعةً بسبب قرب مغادرتها لبنان.



وكانت الزيارة مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والدور الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة.

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