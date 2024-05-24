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لبنان

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية إدارة الأعمال في جامعة الكسليك ونقابة أصحاب الفنادق

Lebanon 24
24-05-2024 | 06:35
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 أقامت كلية إدارة الأعمال - قسم إدارة الفنادق في جامعة الروح القدس - الكسليك، بالتعاون مع Le Cordon Bleu، عشاءها السنوي لعام 2024، وذلك احتفالا بتوقيع مذكرة التفاهم بين الكلية ونقابة أصحاب الفنادق في لبنان، في حرم الجامعة الرئيس في الكسليك، في حضور نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، عميدة الكلية الدكتورة دانيال خليفة فريحة، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الجامعة وأساتذة الكلية وأصحاب الفنادق المرموقة في لبنان.
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وأشار بيان الجامعة إلى أن هدف هذا الحدث هو "إبراز المواهب الإستثنائية والعمل الجاد لطلاب هذا القسم، الذين قاموا بتحضير عشاء مميز لاقى استحسان الحضور، من ناحية الطهي، والعرض، والتقديم والخدمة".
 
وللمناسبة، ألقت الدكتورة خليفة كلمة تحدثت فيها عن "مذكرة التفاهم المبرمة مع نقابة أصحاب الفنادق التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في لبنان، فمن خلال هذا التعاون يمكن تعزيز فرص التدريب والتوظيف وتطوير البرامج التعليمية التي تلبي حاجات سوق العمل واجراء البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية للفنادق". 

وشكرت خليفة الأساتذة على "الجهود التي يبذلونها في سبيل دعم الطلاب من الناحية الاكاديمية، وفي إنجاح كافة المبادرات التي تتخذها الكلية".
 
وفي الختام، شكرت الطلاب على تحضيرهم لهذا العشاء المميز، مهنئة إياهم على فوزهم بثلاث ميداليات فضية وأخرى برونزية في معرض HORECA هذا العام.

أما النقيب الأشقر، فنوه في كلمته بدور جامعة الروح القدس الرائد في قطاع التعليم العالي في لبنان، مشددا على "أهمية البحوث والدراسات التي تنطلق منها لتكون مراجع أساسية تخدم هذا القطاع". 
وتحدث عن أهمية التطبيق إلى جانب المعرفة الأكاديمية، مشيرا إلى "فتح أبواب مؤسستنا أمام طلاب جامعة الروح القدس التي أعطت الكثير لهذا القطاع، لتدريبهم ومساعدتهم وتوظيفهم". 
كما طالب الجامعة بإعداد البرامج التعليمية التي تساعد أصحاب المؤسسات والمسؤولين فيها على مواكبة التطور الحالي. 

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