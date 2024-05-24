بري استقبل السفير البابوي وسفير البوسنة والهرسك

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان والفاتيكان .واستقبل بري سفير البوسنة والهرسك في المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان سلافكو ماتانوفيتش، وبحث معه في الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.