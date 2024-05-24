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لبنان

كيف علّق كرامي بعد الاحتفال الرسمي لإعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية؟

Lebanon 24
24-05-2024 | 07:19
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كتب رئيس" تيار الكرامة "النائب فيصل كرامي، لمناسبة اعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024، عبر "اكس": "خلال الحفل الرسمي لاعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية، أحسستُ ان طرابلس نالت جزءاً من حقها، وهي المدينة التي تتميّز بثروة تاريخية مهملة على مدى العقود". 
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اضاف:"هذه الثروة تحفل بالمعالم الأثرية والتراثية التي تجعل من طرابلس مدينة سياحية بامتياز عربياً ودولياً، لو حظيت ببعض الإهتمام من الدولة اللبنانية.

وكلنا يعرف ان طرابلس مدينة معطاءة ومحبّة ولكن أملنا ان يكون هذا الحب متبادلاً قولاً وفعلاً".

وختم:"شكراً لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، شكراً للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وشكراً لكل من ساهم في الاضاءة على طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024".
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