فاجأ إسرائيل بها... ما هي ​التكنولوجيا التي يمتلكها "الحزب"؟

Advertisement

ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية نقلت عن رئيسة مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث ساريت زهافي، قولها إن هجمات حزب الله أصبحت أكثر تعقيداً في الأسابيع الأخيرة، وصارت تصل إلى عمق إسرائيل، وأضافت "لا أعرف حقاً إلى أين يتجه هذا الأمر".وتوقفت الصحيفة عند استهداف المقاومة الإسلامية الأسبوع الماضي منطادين للمراقبة تابعين للجيشالإسرائيلي، حيث أسفر الهجوم الأول الذي وقع بالقرب من مفرق غولاني على بعد نحو 21 ميلاً جنوب الحدود اللبنانية، عن إصابة مباشرة لمنطاد المراقبة الكبير "سكاي ديو" بصواريخ من طراز "إس-5" أطلقت من طائرة من دون طيار.ويُعدّ هذا الهجوم هو المرة الأولى التي ينجح فيها حزب الله في تنفيذ ضربة جو-أرض من داخل المجال الجوي لفلسطين المحتلة منذ 8 تشرين الأول 2023، وفقاً لتحليل لمركز "ألما" الذي أشار إلى أنه "على الرغم من أن هذه ليست قدرة متقدمة جداً في هذه المرحلة، إلا أنها تشكل قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لحزب الله".أما المنطاد الثاني فقد جرى استهدافه بالقرب من الحدود بصاروخ إيراني مضاد للدبابات من طراز "ألماس".ولفتت الصحيفة إلى أنّ إسرائيل التي تمتلك منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات قادرة على اعتراض الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى، لا تملك أي وسيلة للدفاع ضد هجمات الصواريخ الدقيقة المضادة للدبابات، والتي استخدمها حزب الله بطريقة "غير مسبوقة" لاستهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية.وقالت زهافي إنّ التجمعات الاستيطانية على طول الحدود الشمالية مع لبنان تعرضت لضربات من صواريخ "كورنيت" الروسية الموجّهة المضادة للدبابات، والمصمّمة للاستخدام ضد الدبابات القتالية الثقيلة، وكذلك صواريخ "ألماس"، التي تعتمد تصاميمها على هندسة عكسية للتكنولوجيا الإسرائيلية.وقالت زهافي عن استخدام حزب الله لهذه المنظومة جديد: "نحن على دراية بالتكنولوجيا، ولكن ليس بحقيقة أنها في أيدي حزب الله". (الميادين)