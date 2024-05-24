إقفال مسلخ للدواجن يُديره سوريّ بالشمع الأحمر

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قامت دورية من مكتب قضاء المنية ـ الضنية في جهاز أمن الدولة بإقفال مسلخ للدواجن في منطقة البداوي - الطريق البحرية يديره أحد الأشخاص من التابعية السورية ويدعى "أ.ع" حيث تم إقفاله بالشمع الأحمر لعدم حيازته على الرخص القانونية اللازمة، وعدم إستيفائه شروط الصحة والسلامة العامة.وقد اتخذت الدورية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.