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لبنان

الجوزو: على أحرار العالم تأسيس كيان لمواجهة التمادي الأميركي في العدوان على الحرية

Lebanon 24
24-05-2024 | 08:18
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دعا مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو،  في تصريح، الى "مواجهة أميركا وليس إسرائيل فقط، لأن إسرائيل تنفذ المخطط الإستعماري الأميركي وتثير المشكلات في العالم.".

وقال: "لقد تحولت أميركا الى زعيمة لعصابات القتل والجريمة والعدوان على الآخرين، وهي التي تمول وتسلح أكبر دولة إجرامية في الشرق، إسرائيل . ان الوحشية والهمجية وقتل الأطفال بالجملة، واغتصاب النساء وعدو العدالة والأخلاق والقيم ..انها أميركا ."
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اضاف: "أجل كل ما تقوم به اسرائيل من عدوانية واستبداد وغرور ومبالغة في إرتكاب الجرائم الوحشية تموله وتسلحه أميركا، هذه الدولة التي لم تعد دولة الحضارة والقيم، بل أصبحت أكبر ممول للجريمة الدولية، وأكثر الدول اعتداء على حقوق الإنسان، ورمز الخيانة والغدر وقتل الناس بالجملة ."

واعتبر ان "ما يلاقيه أهل غزة ورفح وفلسطين من عدوان غاشم وقتل وحشي مبرمج وغرور بالقوة العسكرية الصهيونية وراءه أميركا . أميركا تمتدح إسرائيل وتدافع عنها، وتجعل منها أكبر دولة للجريمة وقتل النساء والأطفال في فلسطين ".

وقال الجوزو: "أميركا عدو الإنسانية الأول في العالم اليوم، وما نراه من غرور وكبرياء وتطاول في ارتكاب الجرائم الوحشية الاسرائيلية هو عمل أميركي . وعلى أحرار العالم أن يؤسسوا كيانا جديدا تشارك فيه الدول التي تعشق الحرية وتحافظ على حقوق الإنسان لمواجهة التمادي الأميركي في العدوان على الحرية وحقوق الدول الضعيفة الصغرى، وذبح الأبرياء بلا رحمة ."
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