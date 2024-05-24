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لبنان

حملة طبية للقطاع الغربي لليونيفيل في برج رحال

Lebanon 24
24-05-2024 | 08:24
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نفذ جنود حفظ السلام في القطاع الغربي لليونيفيل وبالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني حملة طبية لصالح السكان المحليين في بلدة برج رحال في قضاء صور.
 
وتأتي المبادرة الطبية، وفق بيان "اليونيفيل"، "دعما للأهالي الذين نزحوا من بيوتهم بحثا عن الأمان والذين تمت استضافتهم في القرى والبلدات في قضاء صور، حيث دعمهم يمثل أولوية بالنسبة للقطاع الغربي لليونيفيل، بفضل طاقم طبي وموارد مخصصة، قدم فريق الكتيبة الايطالية ITALBATT الخدمات الطبية الأساسية، بدءا من الاستشارات المباشرة وجها لوجه وعن بعد بالتنسيق الوثيق مع فرق الصليب الأحمر اللبناني".
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أضاف البيان : "على الرغم من تطور الوضع، يواصل حفظة السلام التابعين لليونيفيل العمل بشكل كامل في منطقة عملهم، ويواصل قادة الوحدات المنضوية في القطاع الغربي جميعهم الحفاظ على تواصلهم مع السلطات المحلية في المنطقة لتقديم الدعم والمساعدة ولضمان رفاهية الأهالي خلال هذه الأوقات الصعبة".

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