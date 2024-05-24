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لبنان
إطلاق نار على ملحمة... هل من إصابات؟
Lebanon 24
24-05-2024
|
08:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ح وأ.ح أطلقا النار على ملحمة م.ش، على أوتوستراد بخعون في الضنية.
واقتصرت الأضرار على الماديّات.
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ملحمة
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