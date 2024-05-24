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لبنان

تحذير عاجل للمواطنين... لا تقتربوا من الشاطىء اليوم وغداً

Lebanon 24
24-05-2024 | 09:10
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
"نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع أن يستمر حتى يوم الغد والذي تسبب بارتفاع الأمواج وسرعة لافتة في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر الناتجة عن سرعة الرياح، وبالتالي فإن المديرية العامة للدفاع المدني تحذر المواطنين والمقيمين والسائحين  من ارتياد الشاطىء خلال هذين اليومين ما قد يعرضهم لخطر الغرق، سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة. 
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كما تدعو صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق بالمظلة وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية البالغة الخطورة.
كما تذكر المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة".
 
 
 
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