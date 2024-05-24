Advertisement

لبنان

غارة إسرائيليّة تستهدف ميس الجبل.. ومعلومات عن إستشهاد شخص ووقوع إصابات

Lebanon 24
24-05-2024 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1203649-638521655379661244.jpg
Doc-P-1203649-638521655379661244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على وسط بلدة ميس الجبل.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، استشهد شخصٌ، وأُصيب آخرون في الغارة.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للمرّة الثانيّة اليوم... هكذا ردّ "الحزب" على غارة ميس الجبل
lebanon 24
24/05/2024 20:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل ردّ من جنوب لبنان على غارة ميس الجبل.. إطلاق عدد كبير من الصواريخ
lebanon 24
24/05/2024 20:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من عائلة واحدة... هؤلاء هم شهداء غارة ميس الجبل
lebanon 24
24/05/2024 20:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مجزرة في ميس الجبل.. شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية (صورة)
lebanon 24
24/05/2024 20:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24

ميس الجبل

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2024-05-24
13:00 | 2024-05-24
12:38 | 2024-05-24
12:35 | 2024-05-24
12:29 | 2024-05-24
12:26 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24