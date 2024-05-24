أخبار "الجديد" على "انستغرام"

أعلنت قناة "الجديد" عن إنشاء صفحة لها عبر "انستغرام" لمتابعة آخر الأخبار.

وقالت إنّ "aljadeednews" صفحة مخصصة لمواكبة الأحداث لحظة بلحظة من خلال الأخبار العاجلة والقصص الإخبارية المصوّرة وتغطيات المراسلين الميدانية، والاخبار الحصرية، بالاضافة الى أبرز التقارير اليومية من النشرة المسائية".

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وأضافت: "من خلال هذه الصفحة بات بإمكان المتابعين الاطلاع على آخر الأحداث في لبنان وحول العالم، بقالب متطوّر يواكب اهتمام الجمهور وتطلعاته".