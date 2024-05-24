Advertisement

لبنان

أخبار "الجديد" على "انستغرام"

Lebanon 24
24-05-2024 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1203671-638521690689417294.jpg
Doc-P-1203671-638521690689417294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قناة "الجديد" عن إنشاء صفحة لها عبر "انستغرام" لمتابعة آخر الأخبار.
 
وقالت إنّ "aljadeednews" صفحة مخصصة لمواكبة الأحداث لحظة بلحظة من خلال الأخبار العاجلة والقصص الإخبارية المصوّرة وتغطيات المراسلين الميدانية، والاخبار الحصرية، بالاضافة الى أبرز التقارير اليومية من النشرة المسائية".
Advertisement
 
وأضافت: "من خلال هذه الصفحة بات بإمكان المتابعين الاطلاع على آخر الأحداث في لبنان وحول العالم، بقالب متطوّر يواكب اهتمام الجمهور وتطلعاته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2024-05-24
13:00 | 2024-05-24
12:38 | 2024-05-24
12:35 | 2024-05-24
12:29 | 2024-05-24
12:26 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24