خلال خطاب نصرالله.. هذا ما فعله "حزب الله"

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ 6 عمليات جديدة ضد عددٍ من المواقع والأهداف الإسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أن العملية الأولى التي نفذها استهدفت موقع المالكية بصاروخين من نوع "بركان"، مشيراً إلى أنه جرى تنفيذها عند الساعة 5.20 مساءً.

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أما العملية الثانية فطالت مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت، وقال الحزب إنه جرى تنفيذها بواسطة الأسلحة الصاروخية رداً على استهداف العدو القرى الجنوبية والمنازل المدنية الآمنة.

كذلك، كشف الحزب أن العملية الثالثة طالت دبابة من نوع "ميركافا" في حرش شتولا، موضحاً أن تلك الآلية هي بديلة عن الدبابة التي تمّ تدميرها يوم أمس، وقال: "لقد استهدف المقاومون الدبابة بالصواريخ المُوجّهة أثناء تحرّكها ما أدى إلى إصابتها وتدميرها ‏ووقوع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح".

وتابع: "كذلك، فإنه عند رصد تحرّك جنود العدو حول الدبابة المدمّرة، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة".

على صعيد العملية الرابعة، فقد أعلن الحزب أنها طالت مقرّ السرية الحدودية في ثكنة دوفيف بصواريخ الفلق، في حين طالت العملية الخامسة مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية في مستعمرة المنارة قال الحزب إنه "يحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة".

وفي ما خص العملية السادسة، فقد قال "حزب الله" إنها استهدفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلّة.

يُشار إلى أن تلك العمليات تأتي تزامناً مع خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بمناسبة رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.