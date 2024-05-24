Advertisement

لبنان

وفدٌ من "الجمهورية القوية" يزور السفارة الأميركيّة.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-05-2024 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1203710-638521745911655753.png
Doc-P-1203710-638521745911655753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" السفارة الأميركية في عوكر، حيث التقى نائبة السفيرة أماندا بيلز والمستشار السياسي جايمي أوماليا وميغان سوللر.

وضم الوفد النواب: رازي الحاج، إيلي خوري والياس اسطفان، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.
Advertisement

وأشار تكتل "الجمهورية القوية" في بيان، إلى أن "اللقاء تمحور حول موقف حزب القوات اللبنانية من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان وانعكاساته"، لافتا إلى أنه "آن أوان عودة السوريين إلى بلدهم".

وأوضح البيان أن الوفد "شرح الخطوات التي يقوم بها الحزب على كل المستويات السياسية والنيابية - التشريعية والقانونية، كما على مستوى العلاقات الدولية والتحركات في دول الاغتراب".

ولفت إلى أن "الوفد أبدى كامل دعم القوات للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية الشرعية من وزارات وأجهزة أمنية وبلديات. كما شرح خطورة بقاء السوريين في لبنان على كل المستويات الوجودية والديموغرافية والأمنية والاقتصادية".

وقدم الوفد إلى السفارة نسخة عن العريضة النيابية التي سبق وقدمها الأسبوع الفائت لممثل المفوضية العليا للاجئين في لبنان، والتي تطالبه ب"احترام الاتفاقية المعقودة بين الدول اللبنانية ومفوضية اللاجئين عام ٢٠٠٣ والتزام نصها الذي يؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، إنما محطة عبور إما للذهاب إلى بلد ثالث وإما العودة إلى مناطق باتت آمنة داخل سوريا وخاضعة إما للنظام وإما لنفوذ المعارضة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:34 | 2024-05-24
16:28 | 2024-05-24
16:15 | 2024-05-24
15:48 | 2024-05-24
15:37 | 2024-05-24
15:33 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24