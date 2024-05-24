"عصابة" بقبضة "قوى الأمن".. أين تركّز نشاطها؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

Advertisement

كثّفت القطعات المختصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيهم، وتوقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها مفرزة بيت الدّين القضائيّة، تمكّنت من تحديد الفاعلين، وهم: ل. ح. (من مواليد العام 1994، لبناني)، وهو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة في مناطق إقليم الخرّوب، ومن أصحاب السّوابق بجرائم سلب، احتيال، ومخدّرات - س. ش. (من مواليد العام 1996، لبناني) - أ. ق. (من مواليد العام 1987، لبناني) ومن أصحاب السّوابق، بجرائم مخدّرات، شجار.وبتواريخ 8 و 9 و10-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من تحديد تحرّكات الأوّل في بلدة سبلين، وأوقفته داخل منزله الكائن في وادي الزّينة، كما وتمكّنت من توقيف الثّاني والثّالث وضبطت كميّة من الأسلاك والكابلات الكهربائيّة المسروقة والأدوات المستعملة في تنفيذ عمليات السّرقة.وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الأسلاك الكهربائيّة من المنازل وعن الشّبكات العامّة، ضمن عدد من المناطق، وهي: سبلين، برجا، الرميلة، جدرا، وصيدا.واعترف الرأس المدبّر بنقل الأسلاك المسروقة وبيعها في "بؤر خردة" مختلفة ضمن إقليم الخروب. وبعد ذلك، أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".