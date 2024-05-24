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لبنان

شيخ العقل: مواجهة العدو بالتضامن وتعاون المسؤولين لمعالجة القضايا الوطنية

Lebanon 24
24-05-2024 | 12:14
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هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في بيان، اللبنانيين بذكرى التحرير، معتبرا ان "التضامن الداخلي في المراحل المصيرية التي يواجهها الوطن كالتي يمر بها اليوم هو الترجمة الواقعية للأعياد والمناسبات الوطنية، بما تجسده من وحدة مطلوبة، لتمكين اللبنانيين من استثمار الانتصارات وتعزيز الثقة والامل بتحقيق الأهداف المنشودة".

 وقال: "يأتي العيد هذا العام والعدو الاسرائيلي ينغص على بلدنا مجددا فرحة التحرير، من خلال عدوانه بأعتى آلة عسكرية تدميرية للبشر والممتلكات، بحيث يتطلب الامر مواجهتها بتحصين الوطن وتدعيم مؤسساته الدستورية والالتفاف حول جيشه الوطني وسائر الاجهزة والقوى الامنية، والتعاون في ما بين المسؤولين لمعالجة القضايا الوطنية الملحة".

 ونوه شيخ العقل بقرار محكمة العدل الدولية التي "أمرت اسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح". (الوكالة الوطنية)

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