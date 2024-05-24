لاول مرة.. لبنان يشارك في المعرض الدولي للاغذية SIAL Canada

شارك لبنان للمرة الاولى، في المعرض الدولي للاغذية (SIAL Canada) الذي أقيم بنسخته الـ 21، في قصر المؤتمرات في مونتريال، بمبادرة من مجموعة "ناس كوم غروب" لمؤسسيها كميل نصار وايف قيومجيان، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية برئاسة ليليان نازار وجمعية "التجارة العادلة في لبنان "Fair Trade Lebanon" ممثلة بكريستيان كامل.

وقال نصار: "لفتنا العام الماضي، الغياب الكلي للشركات اللبنانية في معرض سيال في تورتنو، من هنا جاءتنا الفكرة انا وايف قيومجي شريكي في ناس كوم، ان يكون للبنان حضوره الغني في جناح تراثي لبناني بامتياز اطلقنا عليه "لبنان، تراث للتذوق" والذي لاقى تشجيعا كبيرا من وزير الصناعة اللبنانية جورج بوشكيان الذي اوفد مستشاره للمشاركة في المعرض. كما كنا على تواصل مع غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية وشريكناFair Trade Lebanon".

,اضاف: "اللافت في الموضوع اننا لم نلحظ اي حماس من الشركات اللبنانية - الكندية للمشاركة معنا في هذا الحدث الاستثنائي، ما دفعنا لاتخاذ الموضوع على عاتقنا لناحية المشاركة ودفع الرسوم وابرام العقد مع المعرض ."

وقال: "قمنا بالشراكة مع جمعية "التجارة العادلة في لبنان" بإحضار الشركات العارضة من لبنان، اذ اننا نمثل العديد منها ونوزع منتجاتها في اميركا الشمالية وكندا، فكان لنا نحن "ناس كوم " مع fair trade lebanon الحصة الاكبر من الشركات العارضة، والتي وصل عددها الى 25 شركة مشاركة في مختلف المجالات".

اضاف: "اما في ما يخص شركات ال fair trade lebanon وبالتعاون مع السفارة الالمانية ومع word Bank فقد اهتمت بتمويل الشركات الصغيرة والمزارعين في لبنان وتطويرهم وشاركت في المعرض بعدد من الشركات التي تعنى بإنتاج الزيوت في لبنان، بالاضافة الى شركات تعنى بالاكل، مع التذكير ان منتجاتهم تنضوي تحت لواء شركة ناس كوم كوننا نملك الحق الحصري لتسيير امور هذه الشركات في كندا واميركا الشمالية."

وختم: "ان هدفنا هو اعطاء الصورة الحقيقية لبلدنا الام الذي رغم الظروف التي يعيشها لا يزال في الطليعة، بدليل ان كل من شارك أو زار المعرض ابدى اعجابه بما تعرضه شركاتنا، حيث كانت مشاركة الشركات العارضة كبيرة جدا، وهذا بالتأكيد فخر للبنان، فمن اسمى اهداف مهمتنا الاضاءة على منتجاتنا اللبنانية ورفع اسم بلادنا في الاعالي". (الوكالة الوطنية)