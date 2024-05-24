الحاج حسن زار أكبر أحواض الاستزراع السمكي في بور سعيد - مصر

زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن والوفد المرافق سوق السمك المركزي في بور سعيد، وذلك في إطار جولته المصرية للاستفادة من الخبرات في مجال الاستزراع السمكي.



ورافق الحاج حسن في جولته عدد من مسؤولي وزارة الزراعة المصرية، على رأسهم المدير العام للزراعة في بورسعيد الدكتور حسني عطية، المدير العام للجهاز التنفيذي في المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد اللواء محمد حسيني عامر، ووفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة البروفسور ابراهيم الدخيري.

Advertisement

واطلع الخبراء اللبنانيون ووفد المستثمرين على سير العمل في سوق السمك في بور سعيد، كما كانت جولة في سوق الخضار والفاكهة. ورافق الحاج حسن في جولته عدد من مسؤولي وزارة الزراعة المصرية، على رأسهم المدير العام للزراعة في بورسعيد الدكتور حسني عطية، المدير العام للجهاز التنفيذي في المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد اللواء محمد حسيني عامر، ووفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة البروفسور ابراهيم الدخيري.واطلع الخبراء اللبنانيون ووفد المستثمرين على سير العمل في سوق السمك في بور سعيد، كما كانت جولة في سوق الخضار والفاكهة.

كذلك، زار الحاج حسن والوفد المرافق، أكبر أحواض الاستزراع السمكي في مصر - بور سعيد تديره شركة "الإخلاص للتفريخ واستزراع الأسماك والقريدس" في جمهورية مصر العربية على مساحة 250 فداناً، ما يعادل 1000 دنم، حيث ينتج حوالى 5000 طن.



واطلع الخبراء اللبنانيون ووفد المستثمرين على سير العمل وتخلل الجولة شرح تفصيلي لعملية إدارة المشروع.



وأكد الحاج حسن أن "الزيارة تأتي قبل إطلاق عملية النهوض بقطاع الاستزراع السمكي في لبنان وللاستفادة من التجربة المصرية التي تعتبر الانجح على مستوى الشرق الأوسط، والذي يحظى برعاية مباشرة من وزارة الزراعة المصرية خصوصا، والحكومة عموما".



وشكر الحاج حسن، في تصريح صحافي، لـ"مصر كل دعم والدور المركزي الذي تلعبه في العمل العربي المشترك والقطاع الزراعي تحديدا، وتثبيت الأمن الغذائي إن كان بالنسبة إلى لبنان أو بالنسبة إلى مصر وباقي دول المنطقة، والدور الكبير الذي يقوم به وزير الزراعة السيد القصير، في إطار تسهيل العلاقات البينية بين لبنان ومصر إن كان استيراداً أو تصديراً".