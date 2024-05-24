"منتحلو صفة".. بيانٌ تحذيري من نقابة الأدلاء السياحيين

أصدرت نقابة "الأدلاء السياحيين" بياناً، اليوم الجمعة، قالت فيه إنّ "بعض المحطات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الالكترونية تقوم بإجراء مقابلات مع اشخاص يعرفون عن انفسهم انهم ادلاء سياحيين، لكنهم في الحقيقة، وبعد البحث والتدقيق، تبين انهم منتحلو صفة دليل سياحي، ولا يملكون ترخيصاً يخولهم ممارسة هذه المهنة".

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وذكر البيان أنّ "الدليل السياحي المرخص، يجب ان يكون حائزاً على بطاقة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة، ومن ثم يمكنه الانتساب الى نقابة الأدلاء السياحيين"، وأضاف: "لذلك، من وسائل الاعلام التحقق من صفة ضيوفها الذين ستجري معهم مقابلات تتعلق حصراً بمهنة الدليل السياحي، حتى لا تتحمل المسؤولية الجزائية عند لجوء النقابة الى الجهات القانونية والقضائية المختصة".



واكدت استعدادها "للتعاون مع وسائل الإعلام كافة، وتأمين وإيفاد الشخص المناسب والمتختص بالمجال السياحي لايصال الرسالة الهادفة، التي تصب في مصلحة الشأن السياحي والتنموي للبنان وكافة مرافقه ومدنه ومواقعه السياحية".