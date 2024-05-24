هذا ما تنتظره عناصر "قوى الأمن"

علم "لبنان24" أن عناصر قوى الأمن الداخلي ينتظرون صرف جزءٍ من راتبهم عن شهر أيار الجاري وذلك بعدما تأخرت عملية التحويل إلى المصارف حتى الآن.

وبحسب المعلومات، فإنّ عناصر الأسلاك العسكرية الأخرى لاسيما الجيش تقاضوا الجزء المُتبقي من رواتبهم، في وقتٍ تقول فيه مصادر في "قوى الأمن" إنّ الأموال المستحقة للعسكريين سيجري تحويلها قريباً جداً وبشكلٍ كامل.