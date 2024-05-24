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لبنان

آخر مستجدات الجنوب.. قصف إسرائيليّ و "حزب الله" يشنّ "هجمات جويّة"!

Lebanon 24
24-05-2024 | 14:17
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نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات جديدة استهدفت بلدات عيتا الشعب وأطراف راميا الصالحاني - جنوب لبنان.
 
 كذلك، ذكرت المعلومات أنّ جيش العدو قصف أيضاً بواسطة سلاح الجو، أطراف بلدتي يارون ومارون الراس، كما استهدف أيضاً وادي العصافير في بلدة الخيام.
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في غضون ذلك، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديدتين، الأولى جاءت بواسطة مُسيرة انقضاضية استهدفت مكان تموضع واستقرار ضباط وجنود إسرائيليين داخل مقرّ الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف.
 
أما العملية الثانية فتمثلت بهجومٍ جوي بمُسيرات إنقضاضية طالت المقر المُستحدث للفرقة 91 في إييليت، وقد استهدفت بشكلٍ مباشر أماكن استقرار ضباط وجنود العدو.
 
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